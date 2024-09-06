Очередная казнь украинских пленных: в Украине отреагировали на военное преступление России

Россияне расстреляли трех украинских бойцов, сдавшихся в плен под Покровском.

CNN обнародовало кадры очередного военного преступления россиян – казни трех украинских бойцов, сдавшихся в плен оккупантам под Покровском. МИД Украины призвало мировое сообщество решительно осудить систематические убийства и пытки украинских пленных.

Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своей странице в социальной сети X.

"Мы поражены ужасающими кадрами, полученными CNN, на которых показано, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат. Это военное преступление является частью грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство – это позор человечества", – подчеркнул Тихий.

Представитель МИД призвал все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных.

"Все усилия должны быть консолидированы для выполнения положений "Формулы мира", требующих возвращения всех незаконно задержанных лиц", – отметил пресс-секретарь МИД.

Видео, опубликованное CNN в пятницу, 6 сентября, было снято камерой украинского разведывательного дрона в конце августа в зоне боевых действий на Покровском направлении фронта.

"Инцидент, описанный украинским чиновником, попросившим не разглашать некоторые подробности в целях защиты названия подразделения, является частью серии явных казней, количество которых в этом году, вероятно, возросло", – отметило издание.

Источники в украинской военной разведке передали CNN список из 15 случаев за последние 10 месяцев, большинство из которых подтверждается видео, где сдавшиеся в плен украинские военные были убиты россиянами на линии фронта.

По данным генерального прокурора Украины, его ведомство расследует 28 подобных случаев с начала полномасштабной войны, в ходе которых россияне убили 62 украинских военнопленных.

Напомним, Офис генпрокурора расследует расстрел украинских пленных российскими оккупантами вблизи Роботиного Запорожской области. По информации следствия, преступление было совершено в июне 2024 года.

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