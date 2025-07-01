Новая потеря F-16: как это повлияет на обороноспособность Украины

Истребитель F-16. / © Associated Press

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В ночь на 29 июня Украина потеряла еще одного пилота F-16 — Максима Устименко. Это уже третий подобный случай. Эксперты предупреждают: каждая такая потеря не только болезненна, но и стратегически важна.

Об этом пишет NewsWeek.

Третий пилот истребителя F-16 погиб во время боевого вылета. Подполковник Максим Устименко осуществил перехват семи воздушных целей противника, прежде чем его самолет был поражен. Он не смог спастись.

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Это очередная потеря среди небольшого количества пилотов, прошедших подготовку для управления американскими F-16 — самолетами, которых Украина добивается с 2022 года для противодействия значительно более многочисленной и технологически превосходящей авиации России.

Устименко стал третьим украинским пилотом, погибшим в бою на F-16. В августе 2024 года погиб пилот Алексей Месс (позывной Moonfish), а в апреле – 26-летний Павел Иванов. В мае еще один пилот катапультировался после поражения самолета, его удалось эвакуировать.

Полковник Юрий Игнат признал: в условиях интенсивных боев такие потери ожидаемы. В то же время эксперты отмечают, что каждая потеря опытного летчика F-16 критическая, ведь подготовка новых кадров длится месяцы, а замена самолетов еще дольше.

Стратегический аналитик голландского центра TNO Фредерик Мертенс подчеркивает: "истощение пилотов и самолетов – серьезный вызов", особенно ввиду небольшого резерва и темпов поставок от союзников. Он также отметил, что рискованные перехваты на малых высотах несут особую угрозу экипажам.

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Украина активно применяет F-16 и французский Mirage 2000 для обороны от воздушных ударов. В ночь на воскресенье, по словам Игната, Россия запустила рекордное количество воздушных целей — сотни беспилотников и разных типов ракет, включая Кинжалы.

Российское Минобороны заявило о массированном ударе по энергетической и военной инфраструктуре. По словам главы ОП Андрея Ермака, россияне также атаковали гражданские объекты и жилые районы.

По поставкам, по состоянию на конец июня неизвестно, сколько из обещанных 85 истребителей F-16 от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии уже передано Украине. В феврале министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Дания передала большинство из 19 самолетов. Позже официально подтвердили передачу 12 из них.

Напомним, что Украина потеряла уже три истребителя F-16. Но наращивание происходит.

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