Очередная российская ИПСО о "гигантских" потерях Украины: эксперт раскрыл детали

Распространение нарративов будут напрямую связывать с президентом Владимиром Зеленским.

Россияне готовят очередную ИПСО, базой для которой будет нарратив о "гигантских" потерях Сил обороны Украины в ходе наступления.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Источниками распространения ИПСО, отметил он, будут, прежде всего, западные, в основном американские псевдо-эксперты и политики трампистского крыла, а также ряд СМИ.

ИПСО будет делать акцент на двух типах нарративов о потерях, считает эксперт:

первый нарратив — украинцы понесли огромные потери и не могут продолжать наступление, все резервы исчерпаны, людей не осталось, нужно срочно садиться за стол переговоров;

второй нарратив отмечает технику. Украинцы потеряли почти всю технику, которую мы дали им, они не умеют ею пользоваться! Следует срочно прекратить поставки техники Украине и, опять же, садиться за стол переговоров.

“Распространение нарративов будут напрямую связывать с президентом Зеленским. Мол, какой-то источник из Белого дома, из личного общения с президентом Украины или присутствуя во время какого-то разговора, узнал, что Украина потеряла 100 500 летом», — отмечает Александр Коваленко.

“Цифры будут отличаться. Разные спикеры будут называть разные данные, кто-то 100 500, кто-то 500 000, ну, а кто-то не пренебрегает и миллионом”, — добавил он.

“Предупрежден – защищен. Фильтруйте информацию и сохраняйте критическое мышление. Информационная война не просто продолжается, а катализируется”, – резюмировал эксперт.

Напомним, враг запустил очередную ИПСО в соцсетях. В этот раз захватчики разжигают ненависть к жителям Львовщины.

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