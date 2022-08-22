"Очередная визитка Яроша": в полку "Азов" прокомментировали "расследование" ФСБ убийства Дугиной

В полку "Азов" сообщили, что женщина, якобы причастная к убийству Дарьи Дугиной, не имеет ничего общего с ними.

А так называемое обвинение против "Азова" является ничем не иным, как очередной "визиткой Яроша".

Об этом говорится в заявлении "Азова".

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина — не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению", — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что "расследование" ФСБ — абсурдно и является "очередной визиткой Яроша".

"Так называемый документ, которым спецслужбы россии пытаются довести причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визиткой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над азовцами. Ведь таким образом россия подогревает общественную Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло", — подчеркнули в заявлении.

Напомним, Дугина погибла 20 августа после того, как ее автомобиль взорвался. Выяснилось, что оно было заминировано значительным количеством взрывчатки. По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы уехала в Эстонию.

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