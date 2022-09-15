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Очередная волна "мобилизации": на выезде из Донецка оккупанты снимали с автобусов мужчин

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Очередная волна "мобилизации": на выезде из Донецка оккупанты снимали с автобусов мужчин

Фото: Associated Press

Захватчики на оккупированных территориях продолжают "охотиться" на местных мужчин.

В оккупированном Донецке, скорее всего, началась очередная волна незаконной мобилизации мужчин в ряды оккупантов.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Как сообщают наши источники, на выезде из Донецка на Мариупольской развилке сегодня оккупанты останавливали все автобусы в сторону Волновахи и Мариуполя", — отметил он.

По словам Андрющенко, всех мужчин без регистрации в Мариуполе (Волнавахи и районах) захватчики возвращали обратно в город. Некоторых мужчин сразу грузили в автобус с военными в форме так называемой "ДНР".

Напомним, что в оккупированной Горловке "военные" получили приказ собрать 6 тысяч мобилизованных.

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