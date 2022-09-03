Очередное доказательство для Гааги: 12-летняя девочка забеременела от оккупанта, а священник призвал оставить ребенка

Мама школьницы очень верующая и не хочет, чтобы дочь делала аборт, но планирует после рождения оставить младенца в детском доме.

В Сети появилась очередная ужасная история о преступлениях, которые совершали в Украине российские оккупанты: 12-летняя девочка забеременела от российского захватчика, а священник призвал оставить ребенка.

Об этом рассказал военный капеллан Сергей Дмитриев с позывным Падре.

"К нам обратилась 12-летняя девочка. Она беременна от российского военнослужащего. Ее мать очень верующая и не хочет, чтобы дочь делала аборт, но хочет после рождения оставить ребенка в детском доме. И там был священник московского патриархата, упорно говоривший, что надо рожать. И у меня один вопрос: будет ли этот священник, после того, как этот ребенок родит ребенка, будет ли он ему помогать всю жизнь? Покупать памперсы, кормить… Или он будет только советы раздавать?!", - говорит капеллан.

Напомним, в Киевской области в селе Здвижевка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, которого замучила российская армия. Мужчине завязали руки, надели на голову чехол и казнили.

Ранее, по состоянию на середину июля, было известно о 419 убитых на территории Бучанской общины мирных жителей.

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