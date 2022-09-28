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"Очередное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" — МИД Австрии о "референдумах" РФ

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"Очередное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" — МИД Австрии о "референдумах" РФ

Фото: president.gov.ua

В МИД также подчеркнули, что фиктивные "референдумы" не имеют легитимности по международному праву.

Австрия поддерживает Украину и осуждает проведение фейковых " референдумов " Россией на ее временно оккупированных территориях.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Австрии в Twitter.

"Австрия решительно осуждает незаконные фиктивные "референдумы" для оправдания аннексии украинских территорий Российской Федерацией. Они представляют собой очередное серьезное покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Фиктивные "референдумы" не имеют легитимности по международному праву и не будут признаны нами так же, как, конечно, не будет признана аннексия украинских территорий", – сообщает МИД.

Там также отметили, что Россия продолжает эскалацию незаконной войны путем насильственной русификации Украины, ядерных угроз и мобилизации.

"Дефицит продовольствия и рост мировых цен на энергоносители являются последствиями захватнической войны. Мы призываем руководство Российской Федерации выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и вернуться за стол переговоров", — добавляет ведомство.

Напомним, Канада введет санкции против Москвы из-за "референдума" в Украине.

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