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"Очередное военное преступление России": Зеленский прокомментировал удар по Краматорску и разоблачил российскую пропаганду

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"Очередное военное преступление России": Зеленский прокомментировал удар по Краматорску и разоблачил российскую пропаганду

president.gov.ua

Ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений трибунала, который обязательно состоится, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска – очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 8 апреля.

"Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России. Каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности", — сказал Зеленский.

"Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство "РИА Новости" опубликовало новость, что удар в Краматорске нанесен еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом", – рассказал президент.

Все ведущие государства мира уже осудили российский удар по Краматорску, добавил он.

"Как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений трибунала, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить ежеминутно, кто и что делал, кто и как, и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна", – заверил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

По последним данным на вечер, в результате удара погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

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