"Очередное военное преступление России": Зеленский прокомментировал удар по Краматорску и разоблачил российскую пропаганду

Ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений трибунала, который обязательно состоится, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска – очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 8 апреля.

"Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России. Каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности", — сказал Зеленский.

"Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство "РИА Новости" опубликовало новость, что удар в Краматорске нанесен еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом", – рассказал президент.

Все ведущие государства мира уже осудили российский удар по Краматорску, добавил он.

"Как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений трибунала, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить ежеминутно, кто и что делал, кто и как, и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна", – заверил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 44-го дня войны

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

По последним данным на вечер, в результате удара погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

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