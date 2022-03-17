Очередной абсурдный фейк: Россия обвинила Украину в заражении жителей оккупированного Донбасса туберкулезом

Россияне решили, что в одной из биолабораторий в Украине произошла утечка.
Россия обвинила Украину в биологической атаке. В Минобороны России заявили об "американских биолабораториях в Украине" из которых 4 года назад произошла утечка, из-за которой погибли 70 человек в оккупированной РФ части Донбасса.
Об этом сообщают российские " РИА Новости " со ссылкой на Минобороны РФ.
Так, российское военное ведомство сообщило, что в "херсонской биолаборатории" экстренно уничтожили документы, а причиной якобы может быть "сокрытие сведений о вспышке дирофиляриоза, возникшей в 2018 в Херсоне, – болезни, передаваемой комарами".
В ведомстве добавили, что в апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где "знакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".
Также Минобороны РФ "обратило внимание" на резкий рост в "ДНР" и "ЛНР" в 2018 году числа заражений туберкулезом, во время которых якобы погибли 70 человек.
Россияне решили, что это либо заражение, либо утечка из одной из биолабораторий в Украине.
Они также заявили, что "проект в Грузии и Украине по патогенам летучих мышей под руководством США" начался в октябре 2019 года.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к ВОЗ как партнерам, досконально знающим систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды РФ, которая распространяет очередные бессмысленные фейки о якобы "биологическом и химическом оружии и якобы следах его разработки в Украине".
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