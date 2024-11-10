"Очередной акт терроризма": Труханов показал последствия ночного удара РФ по Одессе

Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие экстренные службы.
Россия ночью, 10 ноября, нанесла очередной удар по Одессе. По предварительным данным, обошлось без погибших, но есть пострадавшие.
Об этом сообщил городской глава Геннадий Труханов
Раненым оказывается медицинская помощь.
"Очередной акт терроризма со стороны россиян. Снова жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют", — отметил Труханов.
По его данным, на месте сейчас работают оперативные службы. Утром развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, смогут обращаться за помощью.
Напомним, в ночь на 9 ноября эпицентром воздушного удара врага стала Одесская область. Как стало известно, один человек погиб, 13 ранены, из них — двое детей.
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