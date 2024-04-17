Очередной "аналоговнет": российский "царь-танк" снова засветился на фронте (видео)

После недавней неудачной атаки российской бронетехники на Красногоровку 8 апреля, на фронте снова заметили "модернизированный" танк окупантов, больше похожий на амбар или сарай.

Видео опубликовал украинский Telegram-канал "Говорять снайпер".

На кадрах видно, как захватчики причудливо попытались оградить один из своих танков от ударов украинских дронов. Заметим, что это уже третье зафиксированное появление танка-сарая на фронте.

Российский "царь-танк" снова засветился на фронте

"Российский "царь-танк" вновь засветился возле Красногоровки Донецкой области. Удивительная эволюция рядом: сначала танки были коробкой на гусеницах, потом стали тяжелыми маневренными машинами, а теперь снова становятся коробками, только уже оснащенными системами радиоэлектронной борьбы. Живучесть танков, максимальная защищенность от FPV-дронов - теперь приоритетная задача", – прокомментировал украинский военный журналист Юрий Бутусов.

8 апреля похожий танк уже "засветился" на фронте.

Этот российский вдохновленный алфавит против Красногоровки был blunted. Обычно, это является ярко единственным извне, но этот строительный автомобиль является определенно некоторые.



Source: https://t.co/HFrVdCkwxi pic.twitter.com/0KW1D4x8HU — (((Tendar))) (@Tendar) April 8, 2024

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