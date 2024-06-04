Очередной бред пропагандистов: россиян пытаются вдохновить убитым командиром боевиков

Денис Казанский напомнил, что Алексея Мозгового вместе с охранниками и беременной любовницей расстреляли россияне из ЧВК "Вагнера".

Российские Z-блогеры призывают своих подписчиков брать пример с полевого командира "ЛНР" Алексея Мозгового, который "не побоялся встать с дивана" и воевать за "русский мир".

Об этом пишет украинский блоггер и журналист Денис Казанский в Telegram.

Казанский с иронией напомнил, как закончил свой земной путь полевой командир Алексей Мозговой.

Сообщения Z-блоггеров

Сообщения Z-блоггеров

"Так а что с ним дальше произошло, не подскажете? Ах да, вы же его сами и замочили в 2015 году. Как раз за то, что "встал с дивана" и сколотил свое собственное бандформирование. Пришли русские из ЧВК "Вагнера" и расстреляли Мозгового на трассе вместе с охранниками и беременной любовницей", – подытожил блогер.

Напомним, 23 мая 2015 года на оккупированной боевиками территории Луганской области был убит главарь банды "Призрак" Алексей Мозговой. Его джип сначала взорвали, а затем расстреляли из пулемета на трассе Луганск — Алчевск между поселком Михайловка и Алчевск.

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