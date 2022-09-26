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Очередной цирк: оккупанты выдали массовку за персонал ЗАЭС, якобы голосовавший на "референдуме"

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Очередной цирк: оккупанты выдали массовку за персонал ЗАЭС, якобы голосовавший на "референдуме"

Фото: Дмитрий Орлов

Около Запорожской АЭС оккупанты устроили "спектакль" с голосованием на "референдуме".

Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Очередной "спектакль" они устроили возле Запорожской АЭС, пригласив массовку, которая делала вид, что они – работники ЗАЭС.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Так, большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени", — отметил он.

Пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков, поскольку среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не поддержал "голосование".

Напомним, в Бердянске оккупанты позволяют "голосовать на референдуме" без документов.

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