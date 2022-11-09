"Очередной дымовой занавес": представитель МИД Украины объяснил, как Россия манипулирует мирными переговорами

Российские чиновники и окружающие Путина говорят о готовности к переговорам с Украиной. Однако вместе с тем обстреливают мирные города нашего государства.

Об этом на своей странице в соцсети написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в СМИ стала появляться информация о том, что РФ вроде бы готова к переговорам. Но в то же время в окружении Путина заявляют, что "готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

“Заявление МИД России – очередной дымовой занавес. Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах», – отметил Олег Николенко.

Также он подчеркнул, что действительно заинтересованные в мирных переговорах — не уничтожают города и села, не убивают гражданских граждан, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.

Напомним, что продвижением так называемых "мирных инициатив" Россия пытается достичь перемирия на фронте, чтобы сформировать армию и начать новое наступление на Украину.

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