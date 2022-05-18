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Очередной фейк РФ: Захарова заявляет, что на Одесской киностудии находится база "украинских националистов"

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Очередной фейк РФ: Захарова заявляет, что на Одесской киностудии находится база "украинских националистов"

Фото: Associated Press

Российские оккупанты забрасывают Одессу фейками. В этот раз спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что на Одесской киностудии расположена база "украинских националистов".

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, на Одесской киностудии есть автомобиль, похожий на военный. Однако его раньше использовали для съемок фильмов о Второй мировой войне.

"Хочу отметить, что больше на студии нет ничего военного. А тем более баз "наемников". Мы понимаем, что эти фейкометы пытаются нас запугать. Я прошу всех: соблюдайте информационную гигиену, не реагируйте на врага”, — подчеркнул Сергей Братчук.

Отдельно он добавил, что местным жителям не нужно пренебрегать воздушными тревогами, поскольку оккупанты сейчас используют устаревшие ракеты, которые не точны и могут поражать любые цели.

Напомним, что жителей Одесщины предупредили о высокой вероятности ракетных ударов оккупантов.

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