Очередной фейк России: прокремлевские медиа распространяют видео с убийством работника ТЦК

В полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК.
В российских медиа распространяют видео, где видно, как в Украине неизвестный мужчина выстрелил в работника ТЦК. И произошло это вроде бы во время вручения повестки. Однако это видео – очередной российский фейк.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Как стало известно, в российских медиа распространяется видео в две секунды. На нем неизвестный мужчина стреляет в работника ТЦК. В то же время в описании к видео отмечалось, что именно Нацполиция вроде бы опубликовала такой контент.
“Информируем, что в ходе предварительной проверки с привлечением сотрудников подразделения криминального анализа установлено, что указанное видео содержит признаки подделки: на опубликованном фрагменте видеозаписи не отражены характерные признаки, характерные для выстрела из огнестрельного оружия; надписи на жилете изображаемого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов; "водяной знак" на видео — подделка под утермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео", — рассказали в Нацполиции.
Там также добавили, что в полицию не поступало никаких сообщений по поводу убийства или ранения работника ТЦК.
"Враг продолжает дискредитационную кампанию, направленную на разжигание вражды в украинском обществе путем распространения дезинформации. Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам", — подчеркнули в Нацполиции.
Напомним, что украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 "Ураган".
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