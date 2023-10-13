Очередной кризис в Мариуполе: горожане в оккупации могут остаться без отопления

Уже месяц так называемые рабочие делают вид, что работают.

В оккупированном Мариуполе критическая ситуация с инфраструктурой, в частности отоплением. Более того, подавляющее большинство домов по-прежнему находятся в аварийном состоянии. Поэтому люди боятся, что уже вторую зиму им придется замерзать в собственных домах.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Так, жители домов по улице Гонды, 40, 42 и 48 поднимают тревогу. Еще летом подрядчик срезал батареи и до сих пор не поставил новые.

"На вопрос, когда будет проведено отопление, был ответ: "Нам не платят, делать не будем!" — пишут жители.

В Левобережном районе так и не сделали теплотрассу, как обещали. Уже месяц так называемые рабочие делают вид, что работают.

“В квартирах уже холодно! С такими темпами к зиме не подключат”, — сообщают мариупольцы.

Напомним, в Мариуполе медики не принимают больных гражданских, больницы полностью заполнены ранеными оккупантами.

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