Очередной обмен пленными: домой вернулись 100 украинских защитников и защитниц (фото, видео)

Сегодня, 10 апреля, состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Домой вернулось 100 наших защитников – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания.

"Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь. Это был непростой обмен. Наши – дома. И мы вернем всех. Потому что люди – главная ценность Украины", – отметил Ермак.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что домой возвращаются 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава.

Из плена освободили:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий ВСУ,

11 терроборонцев.

"Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС", — говорится в сообщении.

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Самому младшему из освобожденных защитников – 19 лет.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась обменять военнослужащих-мусульман по случаю Рамадана.

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