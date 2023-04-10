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Очередной обмен пленными: домой вернулись 100 украинских защитников и защитниц (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Очередной обмен пленными: домой вернулись 100 украинских защитников и защитниц (фото, видео)

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Среди освобожденных героев есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

Сегодня, 10 апреля, состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Домой вернулось 100 наших защитников – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания.

© Андрей Ермак/Facebook
Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь. Это был непростой обмен. Наши – дома. И мы вернем всех. Потому что люди – главная ценность Украины", – отметил Ермак.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что домой возвращаются 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава.

Из плена освободили:

  • 24 нацгвардейцев,
  • 22 пограничника,
  • 22 представителя Военно-морских сил,
  • 21 военнослужащий ВСУ,
  • 11 терроборонцев.

"Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС", — говорится в сообщении.

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Самому младшему из освобожденных защитников – 19 лет.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась обменять военнослужащих-мусульман по случаю Рамадана.

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Дата публикации
Просмотры
5498
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