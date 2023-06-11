Очередной обмен пленными: домой вернулись 95 украинских защитников (фото)

Домой едут пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Сегодня, 11 июня, состоялся очередной крупный обмен пленными.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Домой вернулись 95 наших защитников — воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Первые эмоции после увольнения / Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 терроборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков", — уточняет Координационный штаб по обращению с военнопленными.

К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

"Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие находились в плену ранеными", — сообщил Ермак.

Защитники не сдерживают слез, вернувшись на Родину / Фото: Андрей Ермак/Facebook

По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего украинской стороне удалось вернуть из российского плена уже 2525 украинцев и украинок.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему обменивать гражданских очень сложно и при каких условиях возможен обмен "всех на всех".

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