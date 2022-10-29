Очередной обмен пленными: освобождены 52 человека — офицеры, медики, сержанты и солдаты (видео)

Среди освобожденных — 12 бойцов НГУ, включая два азовца, 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Украинские бойцы возвращаются домой. Проведен очередной обмен пленными. Удалось освободить 52-х украинцев — офицеров, медиков, сержантов и солдат.

Среди них — 12 бойцов НГУ, включая два азовца, 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Об этом сообщил советник Офиса президента Андрей Ермак.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", — рассказал советник ОП.

Ермак добавил, что дома также будут некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задачи президента "вернуть домой всех украинцев". Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. У нас еще много работы, но имеем важный результат — наши дома. Вернем всех", — резюмировал он.

Отметим, что самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему – 56 лет. Часть освобожденных украинцев имеют боевые ранения или хронические болезни.

Напомним, освобожденные из российской неволи украинки, которые в рамках обмена 17 октября вернулись на Родину, рассказали о плене. По их словам, их регулярно подвергали пропаганде и лжи. Например, россияне рассказывали пленным украинкам, что "они не нужны государству" и якобы "никто не собирается их освобождать".

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