"Очередной прорыв провалился": нацгвардейцы показали, как остановили врага в Донецкой области (видео)

Российские захватчики понесли потери живой силы и техники.
Воины Национальной гвардии Украины остановили прорыв россиян в районе Великой Новоселки в Донецкой области.
Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице Нацгвардии Украины.
Так, во время разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, к направлению, которое держат Силы обороны Украины, двигалась техника и оккупанты. Координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, совместно с нацгвардейцами открывших огонь по врагу.
В другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.
"Враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию. Не допустить прорыв врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра", — рассказали нацгвардейцы.
Потери оккупантов в войне против Украины
По данным Генштаба, по состоянию на 17 декабря общие потери России в войне против Украины составляют около 97 690 солдат. За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганщине.
Из-за значительных потерь на поле боя оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных.
Читайте также:
- Россияне готовятся к третьей наступательной операции, ведь предыдущие две уже провалили — военный эксперт
- ВСУ показали, как за раз уничтожили несколько десятков оккупантов: "Зря скептики не верят цифре почти в 100 тыс"
- "Зима будет очень динамичным временем": в Пентагоне спрогнозировали ход войны в Украине