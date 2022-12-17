"Очередной прорыв провалился": нацгвардейцы показали, как остановили врага в Донецкой области (видео)

Воины Национальной гвардии Украины остановили прорыв россиян в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице Нацгвардии Украины.

Так, во время разведывательных действий бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии Украины заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, к направлению, которое держат Силы обороны Украины, двигалась техника и оккупанты. Координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, совместно с нацгвардейцами открывших огонь по врагу.

В другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.

"Враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию. Не допустить прорыв врага на этом направлении первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра", — рассказали нацгвардейцы.

Потери оккупантов в войне против Украины

По данным Генштаба, по состоянию на 17 декабря общие потери России в войне против Украины составляют около 97 690 солдат. За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганщине.

Из-за значительных потерь на поле боя оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных.

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