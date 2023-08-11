"Очередной шаг наступления": эксперт оценил появление ВСУ на левом берегу Херсонщины

Украинские войска предпринимают шаги, чтобы наращивать плацдармы на левом берегу и, возможно, попытаются реализовывать более глубокую перспективу наступательных действий в этом направлении.

Появление ВСУ на левобережье Херсонщины является очередным шагом наступления. Ранее наступление там было невозможным из-за подрыва врагом Каховской ГЭС, однако теперь почва подсохла и Силы обороны Украины оценили ситуацию как благоприятную.

Такое мнение генерал-лейтенант в отставке экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал в интервью изданию Obozrevatel.

Романенко прокомментировал информацию от американского Института изучения войны о том, что украинские войска, вероятно, совершили рейд на левобережье Днепра в Херсонской области.

"Я думаю, что это имеет место. Фактически это очередной шаг наступления. Херсонское направление для нас было перспективным в решении этих задач, и именно потому, что оно было для нас очень важным, враг взорвал дамбу Каховской ГЭС. Поэтому какое-то время наступление на этом участке фронта было невозможно", – объяснил генерал-лейтенант.

Он отметил, что на сегодняшний день природные условия изменились, ведь в августе почва там подсохла и это способствует решению вопросов наступательного характера.

"С точки зрения оперативной, если не сказать стратегической, это направление тоже интересное", – добавил Романенко.

"Но это не новый элемент наступления, а продолжение. По информации, которая начала подаваться, в направлении от Антоновского моста на Олешки есть левобережный плацдарм ВСУ. Позже начала появляться информация о том, что наши появляются на островах. Западные источники утверждают, что наши появились и в Голой Пристани", – рассказал экс-замглавы Генштаба.

По его мнению, это явные признаки того, что украинские военные оценили ситуацию как благоприятную и делают очередные шаги, чтобы наращивать плацдармы на левом берегу. Возможно, ВСУ попытаются реализовать более глубокую перспективу действий наступательного характера на этом направлении.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подтвердил информацию от американских аналитиков о том, что украинские войска смогли форсировать реку Днепр и перейти на левый берег Херсонской области. По его словам, Силы обороны даже взяли там в плен российских оккупантов. Гетьман также сказал: "Посмотрим, можно ли там создать плацдарм для того, чтобы из этого плацдарма предпринимать дальнейшие наступательные действия".

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