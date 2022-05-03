Очередной символ устойчивости: в разбомбленном россиянами гараже на Сумщине уцелел замочек на дверях (фото)

Россияне сбросили на Лебедин Сумской области авиабомбы, повредившие более десятка помещений частных предпринимателей. Впрочем, после бомбежки в одном из гаражей уцелел замочек на дверях.

В результате обстрелов оккупантов, которые были 5 марта, было повреждено в Лебедине более десятка помещений частных предпринимателей — гаражи с транспортом местных перевозчиков, автомастерские и место продажи запчастей для автомобилей. А вот, несмотря на сбросившие российские летчики авиабомбы, остался невредимым замочек на дверях частного гаража.

Об этом сообщает Суспільне.

Местный перевозчик Владимир убытки, понесенные после попадания авиации России в его гараж и автобусы, еще не подсчитал, потому и денег на восстановление нет.

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"С этими ценами ничего не подсчитаешь. Если, например, эта шалевка, где нормальная, я оставил их 2-3, потому что куб калевки, говорят, семь тысяч. Вы представляете: сколько ее нужно, чтобы крышу построить? А ворота нереально вообще. Где-то лежат, потому что их разорвало в клочья. Все провода перебиты, переноски перебиты, дрель, болгарка – все разорвано", — говорит мужчина.

Другой владелец такого же гаража Иван говорит, что как раз шел на работу, когда самолеты сбрасывали бомбы на Лебедин.

"Не дошел буквально 5 минут. Вижу: надо мной самолет взревел и начал здесь бомбить. Пришел, а тут все разбомбленное, что здесь есть. Снег тогда шел. Горите – не горело, но все разрушено. Окна вылетели. Кроме того, что в меня сооружение разрушено, у меня еще стояло три микроавтобуса там. Один вообще всплеск, а те раздувало. Чтобы что-то такое сделать, я не говорю, как то, что было, то в миллион не влезешь", — вспоминает он.

В то же время местный мужчина удивляется тому, что от авиабомб пострадал транспорт и само здание, а вот офис местного клуба футзалистов обошли.

"Благодаря иконе наверняка стены здесь остались целыми, крыши нет, а стены уцелели", — предполагает он.

В результате атаки оккупантов разрушена и местная СТО.

"Мы решили сделать здесь СТО. Закупили оборудование. Влезли в долги, и по сей день их имеем. Теперь как я их буду выплачивать, потому что надеялись, что будет заработок. Будет и у мужчины работа, и у сына. Ходили мы и в городскую совет, чтобы зафиксировать это однажды, нам сказали: "У нас нет методики, как это все делать. Когда-то будет", — рассказывает владелица Гульнара, которая вместе с мужем занялись этим бизнесом в 2014 году.

Разрушенные здания в Лебедине

Сейчас предприниматели написали заявления в полицию, сфотографировали свое имущество после бомбардировки российскими военными и ждут помощи от власти.

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