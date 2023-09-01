Очередной скандал с аптечками: Маляр рассказала о качестве турникетов, закупаемых для украинских военных

Украинские военные и волонтеры сетуют, что в Украине невозможно определить качество турникетов. За последние две недели было заменено 80 тысяч кровоостанавливающих турникетов, входящих в состав аптечных средств. В Минобороны по этому поводу сделали заявление.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Это были заявки бригад, которым командование Медицинских сил заменяло по их заказу аптечки, которые содержали турникеты. Я напомню, что в мире сегодня не существует стандартов, позволяющих определить качество турникета. И поэтому на сегодняшний день Министерство здравоохранения работает именно на то, чтобы этот стандарт создать. И когда он будет создан, тогда можно будет компетентно говорить о качестве или некачестве турникетов. Я хочу напомнить, что Министерство обороны не закупает медицинские средства - их закупает командование Медицинских сил. Сейчас ситуация будет меняться и будут передаваться все закупки в агентство тыловых закупок Министерства обороны, но пока это еще не произошло”, - рассказала Анна Маляр.

По ее словам, если говорить о командовании Медицинских сил и аптечках, то аптечки не закупались, а предоставлялись как международная техническая помощь.

“Из всего огромного объема аптечек, которые сегодня находятся в почти миллионной армии на руках, только 46 тысяч были реально закуплены. Все остальные – это международная помощь, которая предоставлялась нам западными партнерами и которые комплектовали эти аптечки в соответствии с их требованиями и стандартами. Но вместе с тем на переднем крае есть, безусловно, и аптечки, которые предоставлены и волонтерами, и разными организациями, разными фондами. Поэтому как только будет создан стандарт, по которому можно будет определить качество турникетов, это будет сделано”, - подчеркнула Маляр.

Напомним, что майор медицинской службы 82-й ОГШБр Антон Шевчук отказался принимать китайские турникеты, которые считают некачественными, и в ответ получил от руководства выговор.

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