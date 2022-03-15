"Очередной террористический акт России": оккупанты удерживают в заложниках 4 сотни человек в областной больнице Мариуполя

Верещук требует от всего международного сообщества сконцентрировать свои усилия на освобождении заложников.
В областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе Донецкой области в плену российских оккупантов находится около 400 человек.
Об этом 15 марта заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Очередной террористический акт России против украинского народа. Сегодня (15 марта — ред.) оккупанты согнали в помещение областной больницы интенсивного лечения Мариуполя около 400 человек - это как врачи, так и медперсонал. Оккупанты удерживают их в заложниках", — сказала Верещук.
Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в очередной раз обращается к международному сообществу "увидеть и услышать, что происходит в Мариуполе".
"Россия — государство-террорист. Мы требуем признать Россию государством-террористом, а все международное сообщество сконцентрировать свои усилия на освобождении заложников — врачей, медицинского персонала, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Всех тех, кто спасает нам жизнь", — подчеркнула Верещук.
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