Удар по иностранному бизнесу: оккупанты вторично накрыли предприятие на Житомирщине

Россия ударила по предприятию / © Виталий Бунечко / Facebook

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Российские войска нанесли удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине. Объект уже страдал от предварительных атак.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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По его словам, в этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

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На месте работают экстренные службы и специалисты, которые ликвидируют последствия обстрелов и фиксируют повреждения.

Бунечко призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.

Ранее под удар попали АЗС

До этого российские войска атаковали автозаправочные комплексы в Звягельском районе Житомирской области.

По словам Бунечко, во время одной из атак повреждения получила АЗС сети WOG. Информации о погибших или пострадавших тогда тоже не поступало.

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Работу специальных служб усложняла угроза повторных ударов.

Также сообщалось, что в ночь на 20 сентября российская ракетно-дроновая атака полностью разрушила основные производственные мощности компании «Вентиляционные системы» в Боярке Киевской области. Руководство уже предупреждает о возможных перебоях с поставкой продукции.

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