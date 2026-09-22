- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по иностранному бизнесу: оккупанты вторично накрыли предприятие на Житомирщине
Объект уже подвергался предварительным обстрелам, а сейчас на месте работают экстренные службы.
Российские войска нанесли удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине. Объект уже страдал от предварительных атак.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, в этот раз обошлось без погибших и пострадавших.
На месте работают экстренные службы и специалисты, которые ликвидируют последствия обстрелов и фиксируют повреждения.
Бунечко призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.
Ранее под удар попали АЗС
До этого российские войска атаковали автозаправочные комплексы в Звягельском районе Житомирской области.
По словам Бунечко, во время одной из атак повреждения получила АЗС сети WOG. Информации о погибших или пострадавших тогда тоже не поступало.
Работу специальных служб усложняла угроза повторных ударов.
Также сообщалось, что в ночь на 20 сентября российская ракетно-дроновая атака полностью разрушила основные производственные мощности компании «Вентиляционные системы» в Боярке Киевской области. Руководство уже предупреждает о возможных перебоях с поставкой продукции.