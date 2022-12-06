Очередной успешный обмен пленными: в День ВСУ домой вернулись 60 защитников

В сегодняшнем "списке 60" есть 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - с "Азовстали".

Очередной успешный обмен пленными стал символическим.

В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины. Среди вернувшихся героев - 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Это - лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ - продолжается битва за жизнь", - отметил он.

Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья.

Руководитель Офиса президента поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"А мы продолжаем возвращать защитников Мариуполя – в сегодняшнем "списке 60" их 34, в том числе 14 – с "Азовстали". Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто удерживался на российской территории, а также те, кто был в Оленовке. Работаем дальше. Системно и качественно достигаем цели… Вернем всех", — подытожил Ермак.

Напомним, 1 декабря Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 50 украинских защитников. Среди них – защитники Мариуполя и заключенные Оленовки.

"Они адаптируются благодаря родным, в первую очередь" – адвокат Маси Найем о военных

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