"Очередной жест доброй воли": россияне готовят побег из левобережья Херсонщины — Гуменюк

Российские захватчики продолжают обстрелы Херсонщины. В частности они пытаются заставить население левобережной части, где проводят дислокацию, выезжать вместе с ними на следующие рубежи обороны.

Об этомруководитель прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала 24 Канала.

По словам спикера, оккупационные власти пытаются выезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Таким образом, вскоре мы сможем наблюдать очередной "жест доброй воли".

В то же время россияне продолжают наносить удары по побережью Черного моря, у Днепровского лимана. В результате обстрелов в Куцурубской общине погибли два человека. Поблизости расположена Кинбурнская коса, откуда, как известно, оккупанты ранее наносили удары. оккупанты продолжают использовать людей на этом направлении как живой щит.

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"Они располагают свои огневые позиции, в частности РСЗО, просто среди дворов местных жителей. Это усложняет нам ответную работу, но не делает ее абсолютно невозможной. Мы продолжаем отслеживать их маневры, движение и намерения. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем отчитаться о хороших результатах", – отметила Гуменюк.

Добавим, утром вторника, 14 марта, российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В Сети сообщают, что ударили по жилому многоэтажному дому.

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