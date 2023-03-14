"Очередной жест доброй воли": россияне готовят побег из левобережья Херсонщины — Гуменюк

Оккупанты готовятся к выселению из Херсонской области
Российские захватчики продолжают обстрелы Херсонщины. В частности они пытаются заставить население левобережной части, где проводят дислокацию, выезжать вместе с ними на следующие рубежи обороны.
Об этомруководитель прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала 24 Канала.
По словам спикера, оккупационные власти пытаются выезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Таким образом, вскоре мы сможем наблюдать очередной "жест доброй воли".
В то же время россияне продолжают наносить удары по побережью Черного моря, у Днепровского лимана. В результате обстрелов в Куцурубской общине погибли два человека. Поблизости расположена Кинбурнская коса, откуда, как известно, оккупанты ранее наносили удары. оккупанты продолжают использовать людей на этом направлении как живой щит.
"Они располагают свои огневые позиции, в частности РСЗО, просто среди дворов местных жителей. Это усложняет нам ответную работу, но не делает ее абсолютно невозможной. Мы продолжаем отслеживать их маневры, движение и намерения. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем отчитаться о хороших результатах", – отметила Гуменюк.
Добавим, утром вторника, 14 марта, российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В Сети сообщают, что ударили по жилому многоэтажному дому.
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