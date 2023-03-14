Очередной "жест доброй воли": в России цинично прокомментировали продление "зернового соглашения"

В стране-агрессоре России прокомментировали продление "зернового соглашения" сроком на 60 дней.

Рупор кремля Песков назвал продление "зернового соглашения" "жестом доброй воли".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, продление соглашения об открытом "зерновом коридоре" Песков называет "жестом доброй воли". Также он якобы выразил надежду, что часть соглашения по российскому экспорту будет выполнена.

Напомним, что намерения России по продлению зернового соглашения на 60 дней противоречит подписанному Турцией и ООН документу.

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