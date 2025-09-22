Очередную партию баги и мотоциклов передал Нацгвардии "Стальной фронт Рината Ахметова"

Реклама

Заместитель командира бригады Александр Рясный подчеркнул , что именно такой транспорт сейчас становится все более востребованным на фронте.

"Противник все активнее применяет FPV-дроны, поэтому использование тяжелой бронетехники крайне усложнено. Зато баги – быстрые, малозаметные, позволяют эффективно выполнять боевые задачи. Мы дополнительно оборудуем их защитой, и они используются для доставки личного состава, боеприпасов, обеспечения работы пилотов дронов и выполнения других задач".

Кроме баги, нацгвардейцы получили и мотоциклы, которые помогут еще быстрее передвигаться на линии столкновения.

"Мотоциклы – это то, что сейчас особенно необходимо для оперативного передвижения и незаметной работы на поле боя. Они позволяют довозить провизию, боеприпасы и личный состав в кратчайшие сроки", – отметил заместитель командира бригады Евстахий Моспан.

Бригада "Кара-Даг" неоднократно получала дроны, баги, стальные укрытия-"тайники" и многое другое для выполнения задач в зоне боевого столкновения.

"Компания всегда быстро и четко реагирует на наши потребности. Это очень важная поддержка, которая помогает нам не только выполнять боевые задачи, но и спасать жизнь. В то же время она подбадривает бойцов, потому что они чувствуют сильную поддержку с тыла", - подытожил Евстахий Моспан.

Поддержка Метинвест Кара-Дагу и других подразделений Сил обороны Украины – системная. С начала полномасштабного вторжения в рамках Стального Фронта компания предоставила помощь армии на сумму более 5 миллиардов гривен. В общей сложности за три года полномасштабного вторжения Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским 11,3 млрд грн. Главные направления поддержки – помощь Вооруженным Силам Украины, гуманитарные инициативы, адвокационные проекты и поддержка защитников Мариуполя.