Очередные преступления россиян: в Харьковской области обнаружили мумифицированные тела двух мужчин в разрушенном доме

Правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных в Харьковской области.
Полицейские обнаружили мумифицированные тела двух мужчин в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района Харьковщины.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Выявленные останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", — говорится в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Статьей предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, правоохранители собрали показы людей, спасшихся от обстрела автоколонны в Харьковской области.
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