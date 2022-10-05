Очередные преступления россиян: в Харьковской области обнаружили мумифицированные тела двух мужчин в разрушенном доме

Полицейские обнаружили мумифицированные тела двух мужчин в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района Харьковщины.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Выявленные останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Статьей предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, правоохранители собрали показы людей, спасшихся от обстрела автоколонны в Харьковской области.

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