Очередные жесты "доброй воли": Резников назвал направления, где россияне могут отступить

За 500 дней, с момента полномасштабного вторжения России в Украину, оккупационные войска научились бежать с поля боя и в ближайшее время могут быть новые отступления на фронте со стороны РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил министр обороны Алексей Резников.

"Они привыкают к пониманию, что они уже не вторая армия мира. Цель "специальной военной операции" не удалась, Киев за три дня не упал, Украина за три недели не упала. И наоборот — они научились показывать пятки. Мы с вами видели так называемые "акты доброй воли" на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на правом берегу Херсонской области. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и на юге Украины. Россия уже использовала все средства полномасштабной конвенционной войны. Это и флот, и авиация, и сухопутный компонент. Враг даже прибег к тактике массированных ракетных обстрелов гражданского населения, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и погрузить Украину в блэкаут, но это оккупантам не удалось", — сказал министр.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что на оккупированной части Херсонщины участились случаи мародерства и захвата в плен гражданских за выкуп оккупантами, что может свидетельствовать о подготовке к так называемому "жесту доброй воли".

6 мая так называемый "губернатор" Запорожской области объявил принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов. Украинский мэр Мелитополя Иван Федров рассказал, что россияне вывозят военных и награблены. Он добавил, что сейчас людей вывозят на территорию Бердянска и Кирилловки, где есть большое количество баз отдыха и гостиниц.

Позже Федоров сообщил, что российские оккупанты начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в Крым, из-за чего на Крымском мосту фиксируются огромные очереди из авто. С собой они везут награбленное в Украине имущество.

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