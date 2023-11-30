Очевидно, что наши спецслужбы более эффективны: Подоляк – о взрыве на Байкало-Амурской магистрали

По словам Михаила Подоляка, самое важное – насколько долго будет длиться блокада и сколько Россия недополучит поставки из Китая.

Стало известно, что ночью на 30 ноября произошел мощный взрыв на Байкало-Амурской магистрали, которая служит единственным железнодорожным сообщением России с Китаем. К этому могут быть причастны украинские спецслужбы, но официального подтверждения от них еще не поступало.

Эти события прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "24 канал".

Подоляк подчеркнул, что следует дождаться официального подтверждения следа украинских спецслужб в этом инциденте, однако в целом они работают на территории России очень эффективно.

Спецслужбы или партизаны

Подоляк подчеркнул, что сейчас в России активизировались различные партизанские движения. Однако относительно подрыва Байкало-Амурской магистрали все же стоит дождаться данных, которые докажут серьезность и уровень повреждений этой логистической цепочки. Самое важное – насколько долго будет продолжаться блокада и сколько Россия недополучит поставки из Китая.

"Дождемся официальных комментариев наших спецслужб. Однако то, что они совершенно точно контролируют определенные процессы в России, модерируют и имеют доступ – это очевидно. То есть, я бы сказал, что и СБУ, и ГУР очень мощно могут работать в России",

– подчеркнул политик.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что сегодня украинские спецслужбы работают гораздо эффективнее с точки зрения модерирования информации, чем российские. У них есть доступ к информации, доступ к возможностям отрабатывать определенные ситуации на территории России.

"Но стоит дождаться официальных комментариев, потому что я также убежден, что есть и сами граждане России на ее территории, достаточно эффективно уничтожающие определенные объекты", – резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, в ночь на 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали, точнее в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии, раздался мощный взрыв. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который враг использует для военных поставок.