"Очевидно, кто плохой парень": что заставляет иностранцев ехать воевать за Украину

Спецназовец из Южной Кореи приехал в Украину, чтобы бок о бок с украинскими военными освобождать нашу землю от «плохих парней».

На стороне Украины воюют иностранцы из более чем 50 стран мира, но их точное количество скрывается, говорится в ТСН.

Южнокорейский морской котик Кен Ри уже травмировался во время выполнения боевого задания. «Я травмировал колено, миниск. Операция, во время которой это произошло, продолжается. Любая информация может подставить моих собратьев. Может, позже я смогу рассказать подробности», — рассказывает он.

38-летний Кен отстаивал Украину почти с начала полномасштабного наступления России. «Я увидел по телевизору – Россия напала на независимую страну. Для меня очевидно кто плохой парень... Просто сидеть дома, просто ходить на работу? Просто жить свою обычную жизнь? Нет. И я решил уехать помочь», — уверяет военный.

Ведь имеет за плечами огромный военный опыт. «Я воспитывался, как солдат, с самого раннего возраста. Я офицер. И хоть завершил военное дело в 2014 году. В сердце я остаюсь солдатом», – утверждает он.

Кен защищал от оккупантов Ирпень в Киевской области, затем воевал на южном направлении. Говорит, понял, Россия – это зло. «У русских солдат морали нет. Я видел россиян, взятых в плен. Они не готовы воевать ментально. И это главная причина того, что они проиграют», – уверен Кен.

А вот украинские военные его вдохновляют. «Когда я поработал с ними, я понял, что они бесстрашны. Я очень рад, что я на украинской стороне», – убеждает он.

В Корее Кена ждет семья. «Мама очень волнуется за меня. И постоянно, сколько я здесь, жалуется. Она всегда говорит – ну почему ты, почему. Потому что это у меня в крови – быть солдатом, защищать», — утверждает легионер.

Вскоре они увидятся – Кен вынужден вернуться домой на реабилитацию на три следующих месяца. А потом снова хочет вернуться.

В Интернациональном легионе обороны Украины более 50-ти национальностей. Среди них и 33-летний норвежец Дамьен. «Я говорю на 7 языках, юрист в гражданской жизни. Приехал в Украину года два назад и живу в Киеве постоянно», – рассказывает он.

Он занимает должность спикера. «Да, это, может быть, не моя родина, но это все-таки мой дом. Я здесь жил и до войны. Я тоже хочу свой дом освободить. Хочу вернуться в свою жизнь», — объясняет Дамьен.

Прохождение службы иностранцами в странах, где идет война, регулируется одной из женевских конвенций. «Правовое поле, которое они должны заявить, что они хотят уехать, когда они приезжают в Украину, подписывают контракт с вооруженными силами», — объясняет военный эксперт Олег Жданов.

Поэтому имеют схожие условия с украинскими воинами. «Они же становятся на штатные должности и сумма начисляется по тем же принципам. Как для военнослужащего украинца. В случае если он получит ранение, тоже будет официальная выплата со стороны государства Украина», — добавляет Жданов.

Те же, кто поддерживает Россию, рассказывают эксперты, вряд ли оформлены официально и будут компенсированы. Более того, они числятся преступниками. «Они в основном используют практику военных компаний. Став наемниками и взяв в руки оружие, они подпадают под женевскую конвенцию и считаются как не комбатанты, они заранее военные преступники», — утверждает он.

Военные аналитики говорят, что на нашей стороне воюют иностранные легионеры – очень хороший знак. «Иногда численность легионеров может достигать таких объемов, что они могут влиять на ход боевых действий», – убеждает Жданов.

А еще такое количество разных национальностей в нашем иностранном легионе говорит, что нас поддерживает мир не только на словах, но и самым ценным ресурсом – людьми.

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