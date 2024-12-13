Одесчина дважды за утро пережила комбинированную атаку: какие последствия

На месте вражеских атак работают все соответствующие службы.

Сегодня, 13 декабря, армия РФ атаковала Одесский район ракетами, силы ПВО сбили все цели.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Российские террористы дважды за утро атаковали Одесчину. На рассвете враг запустил на юг нашей области ударные беспилотники. Без последствий. Утром россияне атаковали Одесский район ракетами. Наши силы ПВО уничтожили все враждебные цели. В результате попадания осколков вражеской ракеты повреждение гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков", — написал он.

Фото: t.me/odeskaODA

На месте работают все соответствующие службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Относительно ситуации с электроэнергией в регионе действуют графики отключений.

Напомним:

В ночь на 13 декабря РФ совершила комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Украину атаковали 287 воздушных целей – 94 ракеты и 193 БпЛА.

Украинские силы ПВО сбили 80 вражеских крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 дронов. Еще 105 БПлА локационно потеряно.