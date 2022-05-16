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Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации РФ: двое пострадавших, тяжело раненный ребенок

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Одесскую область атаковали самолеты стратегической авиации РФ: двое пострадавших, тяжело раненный ребенок

Фото: t.me/dsns_telegram

Сегодня утром в Одесской области раздались взрывы.

В войне против Украины оккупанты продолжают атаковать украинские города. Сегодня, 16 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области самолетами стратегической авиации.

Предварительно пострадали двое взрослых и тяжело раненный маленький ребенок. Остальная информация уточняется.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В результате вражеской атаки поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за заминирования российскими войсками заблокировано судоходство в Черном море.

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