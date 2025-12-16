Одещину снова атаковали дроны с Черного моря: были слышны взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В Воздушных силах ВСУ в ночь на 16 декабря сообщили о новых БПЛА, которые двигались в направлении Одессы и Черноморска .

По информации мониторинговых ресурсов во время воздушной тревоги в регионе раздались взрывы .

По информации военных, силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Местные жители сообщали о серии громких звуков в городе и пригороде.

Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Данные уточняются.

