Война
35
1 мин

Одещину снова атаковали дроны с Черного моря: были слышны взрывы

В ночь на 16 декабря российские войска снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками, запущенными из акватории Черного моря.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Воздушных силах ВСУ в ночь на 16 декабря сообщили о новых БПЛА, которые двигались в направлении Одессы и Черноморска .

По информации мониторинговых ресурсов во время воздушной тревоги в регионе раздались взрывы .

По информации военных, силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Местные жители сообщали о серии громких звуков в городе и пригороде.

Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что ранее во время ночной атаки на Одессу россияне соединили дроны, баллистические и сверхзвуковые ракеты .

Мы ранее информировали, что эксперт Геннадий Рябцев объяснил, почему отключение света в Одесской области будет длиться долго, сколько очередей ожидать и как повлияет ситуация на объединенную энергосистему Украины .

35
