Одещину снова атаковали дроны с Черного моря: были слышны взрывы
В ночь на 16 декабря российские войска снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками, запущенными из акватории Черного моря.
В Воздушных силах ВСУ в ночь на 16 декабря сообщили о новых БПЛА, которые двигались в направлении Одессы и Черноморска .
По информации мониторинговых ресурсов во время воздушной тревоги в регионе раздались взрывы .
По информации военных, силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Местные жители сообщали о серии громких звуков в городе и пригороде.
Пока официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Данные уточняются.
Ранее сообщалось, что ранее во время ночной атаки на Одессу россияне соединили дроны, баллистические и сверхзвуковые ракеты .
