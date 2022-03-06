Регион уже день наращивает оборону и пытается жить как в мирной жизни.

Три российских истребителя за сутки сбила противовоздушная оборона в небе над Одеской областью. Выживших трех пилотов взяли в плен и сейчас допрашивают, сообщают в областной военной администрации.

Об этом говорится в ТСН.

Благодаря противовоздушной обороне одесситам удается ночью более или менее спокойно спать, но враг наращивает свои мощности — залетают базирующиеся в оккупированном Крыму самолеты российских нацистов.

Накануне была атакована военная часть, разбомбленная казармами, но, к счастью, никто не погиб. Так действительно одесситы пытаются прикрыть воздух и сохранить огненную защиту побережья, чтобы не произошло десантирования. Поэтому Одесса обратилась в свои города-побратимы за помощью.

«Поддержите нас, пусть каждый житель вашего города, с которым связывает нас дружба, подпишет петицию о закрытии неба над нашей страной. Ведь каждый из нас понимает, что от этого шага зависит мирное будущее Одессы и всей Украины. Верю в нашу дружбу, наших людей и, конечно, в нашу победу», — городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Как прошла ночь в Одесской области

Регион уже день наращивает оборону и пытается жить как в мирной жизни. Правда, большинство этой жизни продолжается в укрытиях. Туда спустились даже роддома с роженицами. Что касается детей, то уже более семи сотен малышей-сирот эвакуировали за границу. Из порта Южного пограничники вывезли 40 иностранных моряков гражданского флота, суда которых попали под обстрелы русских нацистов и вынуждены были временно пришвартоваться в украинском порту. Это граждане Греции, Филиппин и Румынии.

Одесса наращивает запасы продовольствия и медикаментов на случай осады. На днях ждет гуманитарные конвои из разных европейских городов. А еще принимает беженцев из соседних городов, на территории которых ведутся боевые действия. Накануне железнодорожники доставили в Одессу из Николаева более двухсот человек. Дальше людей отправят по желанию в другие города Западной Украины, а тем, кто захочет остаться в Одессе, помогут с размещением.