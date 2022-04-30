"Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", — Зеленский об обстрелах РФ

"Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", — Зеленский об обстрелах РФ

Очередные обстрелы российских оккупантов по Одессе свидетельствуют о том, что "одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы". В то же время "Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней".

Об этом в вечернем обращении 30 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский, упоминая об обстреле в субботу аэропорта "Одесса", где была разрушена взлетно-посадочная полоса.

"Сегодня оккупанты снова били ракетами по Днепропетровщине, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта. Мы ее, конечно, отстроим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней", – сказал Зеленский.

Напомним, обстрел Одесской области 30 апреля российские оккупанты устроили из ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма. К счастью, пострадавших нет.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

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