Одесса ночью подверглась ужасной атаке захватчиков: все подробности

Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки.

В ночь на субботу, 10 июня, оккупанты атаковали Одессу. Хоть украинские защитники и сбили все дроны над регионом, есть жертвы и повреждения нескольких многоэтажек.

Пока известно о трех погибших и более десяти раненых гражданских, информирует Оперативное командование "Юг".

Около 23:45 пятницы в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые чаты сообщили об атаке "шахедов", вскоре информация подтвердилась официально. Жителей призвали находиться в укрытиях и не снимать работу украинских защитников.

В 00:30 субботы, 10 июня, местные паблики распространили информацию о повреждении многоэтажного дома. В Telegram-каналах опубликовали ужасные фото и видео последствий вражеской атаки, а затем стало известно и о первых жертвах.

"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, произошло возгорание. Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг", — говорится в сообщении ОК "Юг".

Взрыв был настолько сильным, что на детской площадке вблизи жилых домов образовалась огромная воронка. В квартирах многих местных выбило окна и двери.

В 05:24 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу. В областном центре слышали повторные взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО. Однако официальных комментариев по поводу утренних взрывов пока нет.

Ранее мы сообщали о "бавовне" во временно оккупированном Крыму. Громко субботним утром было возле железнодорожного вокзала в Симферополе.