"Одесса остается в приоритетах врага желанной для оккупации": в ОК "Юг" описали ситуацию в регионе

"Одесса остается в приоритетах врага желанной для оккупации": в ОК "Юг" описали ситуацию в регионе

Российские оккупанты пытаются обустроить свои позиции, в том числе и на острове Змеиный, чтобы атаковать Одессу. Захват этого украинского города и его последующая оккупация остается приоритетной задачей для войск РФ.

Кроме того, российские военные развернули в оккупированном Крыму дополнительные дивизионы противовоздушной обороны.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 25 мая.

По ее словам, украинские войска подтвердили усиление и перегруппировку российских корабельных группировок в Черном море. Оккупанты пытаются обустроить позиции, в том числе и на Змеином, чтобы атаковать Одессу.

"Одесса остается в приоритетах врага, желанной для захвата, желанной для оккупации. Но она так же желанна для мирной жизни самими одесситами", — сказала Гуменюк.

Она также сообщила о развертывании оккупантами в Крыму дополнительных дивизионов ПВО из-за поражений, которые терпят их корабли в Черноморской акватории.

Однако украинские силы обороны остановили продвижение российских войск в направлении Николаева.

"Сухопутный сценарий у нас под контролем, морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. А воздушный сценарий остается таким, что мы ожидаем вооружения, которое поможет нам еще больше защититься", – резюмировала представитель ОК "Юг".

Напомним, как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, оккупанты наращивают авиационное присутствие возле Украины.