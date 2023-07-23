Одесса пережила мощную ракетную атаку России: что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео)

Россияне в очередной раз обстреляли Одессу — попали в дома и храм. Есть погибший и пострадавшие.

В ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по Одессе не менее пяти видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения.

Обо всех подробностях ночной атаки пишет ТСН.ua.

Несколько мощных взрывов в Одессе прогремели около часа ночи во время объявленной воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", совершенных противником в направлении южных областей Украины.

Силы ПВО значительную часть ракет сбили, остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, шести жилым домам. Во многих постройках в городе повреждены фасады, крыши, выбиты окна. Также получили повреждения два памятника архитектуры.

"По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта", — добавили в ОК "Юг".

Глава Одесской районной военной администрации (РГА) Юрий Крук отметил, что ночью российские оккупанты нанесли наибольший удар по историческому центру города.

Он добавил, что россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и "практически разрушили самый большой Собор юга Украины".

В Одесской мэрии подтвердили, что в результате российской ракетной атаки этой ночью был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, где был сильный пожар из-за "прилета".

"Помимо значительных повреждений здания, пострадали православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы", — говорится в сообщении.

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук, на месте рассказал, что попало в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Здание получило большие повреждения, внутри начался пожар.

"Разрушения колоссальные. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепка. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи. После окончания воздушной тревоги приехали службы, ГСЧС и все потушили", — рассказал Пальчук.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, потерпевший разрушения во время российской атаки, — это самый большой православный храм Одессы. Его основали в 1794 году. В настоящее время он принадлежит УПЦ Московского патриархата.

Последствия разрушений в соборе / Фото: Associated Press

По информации городского совета, среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов — Дом ученых и дома рядом.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в настоящее время известно об одном погибшем гражданском. Пострадали 19 человек, в том числе четыре ребенка.

"В больницы города госпитализированы 14 пострадавших, из них — трое детей. Продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы", — отметил Кипер.

Россияне снова атаковали Одессу / Фото: Associated Press

Чем обстреливали Одессу

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", РФ атаковала Одессу этой ночью, по меньшей мере, 5 видами ракет всех видов базирования: это "Калибры", "Ониксы", Х-22, Искандер-К, а также баллистические "Искандер-М".

Значительная часть ракет была уничтожена силами и средствами ПВО ВСУ. Об этом остальные нанесли разрушение портовой инфраструктуры, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов в Одессе.

Реакция власти Украины

На ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ответ оккупантам обязательно будет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на действия России, которая очередным ракетным ударом по Одессе нанесла большие разрушения в историческом центре города.

Руководитель ОП Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар России по Одессе в ночь на 23 июля и подчеркнул, что "это сознательные удары российских террористов, повторяющих практики ИГИЛ", в частности, из-за атаки по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Тем временем сотни людей пришли на места "прилетов" после ночной ракетной атаки оккупантов по городу, чтобы попытаться убрать последствия разрушений.

В соборе на месте попадания / Фото: Associated Press

Ранее мы писали о последних мощных обстрелах Одессы и области – читайте в новости.

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