Одесса под прицелом: военный эксперт объяснил, почему РФ снова заговорила о захвате города

Военный эксперт Сергей Братчук

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Цель РФ — захватить Одессу: эта тема возникает, когда у россиян что-то идет не по плану.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал военный эксперт Сергей Братчук.

«У россиян складывается далеко все не так, как запланировано. Сложная ситуация на фронте, на линии боевого столкновения. Когда идет все не так, россияне начинают вытаскивать какие-то капленые карты. Одна из них — тема Одессы. И видим, что это периодически повторяется», — отметил он.

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Враг давит и максимально спешит, потому что ресурсы не безграничны в РФ, отмечает Братчук.

«И тема с „захватом Одессы“ — элемент определенного давления», — подытожил военный эксперт.

Ранее в Financial Times написали, что Россия не готова к прекращению огня, а ее главная цель — Одесса. Один из западных должностных лиц считает, что именно этот город является нынешним фокусом Кремля.

Европейские лидеры предостерегают: хотя украинцы не намерены капитулировать, без новой масштабной помощи есть риск потери новых городов и территорий.

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