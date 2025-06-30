Одесса — следующая?: Запад опасается новых потерь Украины без срочной помощи

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Среди европейских дипломатов и лидеров укрепляется убеждение: Россия не готова к прекращению огня, а ее главная цель – Одесса. Один из западных чиновников считает, что именно этот город является нынешним фокусом Кремля: Путин рассматривает его как исторически русский, а его восторг лишит Украину доступа к главному порту.

Об этом пишет Financial Times.

Недавний визит в Киев группы бывших лидеров Европы, включая Карла Бильдта и Санну Марин, лишь усугубил беспокойство. В своем заявлении они предостерегли: хотя украинцы не намерены капитулировать, без новой масштабной помощи есть риск потери новых городов и территорий. По их словам, ситуация быстро ухудшается.

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Оценки некоторых официальных лиц НАТО звучат еще более пессимистично. Они предупреждают: если тенденция сохранится, без существенного увеличения западной помощи Украина может достичь критического рубежа уже через шесть месяцев. В то время как Россия, несмотря на потери, сможет удерживать темп операций еще год, Украина может потерять способность к эффективному сопротивлению уже осенью.

Хотя саммит НАТО в Гааге принес Киеву несколько политических сигналов поддержки, по оценкам военных аналитиков, эти декларации имеют меньшее значение, чем реальные поставки оружия. Среди обсуждаемых тем — возможны новые поставки Patriot и ракет для Himars. Украинские системы ПВО истощены и новые Patriot стали бы ключевым усилением. Впрочем, несмотря на положительные сигналы после встречи Зеленского с Трампом, остается неопределенность: бывший президент США неоднократно менял позицию, и его заявление еще не гарантия действий.

Тем не менее, некоторые западные обозреватели остаются осторожно оптимистичными. Они указывают, что за последний год Россия смогла захватить всего 0,25% территории Украины, а преимущество Киева в дронах не позволяет РФ вести массированное наступление. Даже в случае прорыва, считают аналитики, у России не хватит бронетанковых сил, чтобы полностью воспользоваться достижением.

Однако многие признают: в этой войне уже не раз опровергали общепринятые прогнозы. И если нынешний пессимизм Запада подтвердится, эффект саммита НАТО может быстро сойти на нет. Как выразился один из дипломатов, даже улыбка нового генсека НАТО Рютте, известного своим оптимизмом, может исчезнуть до конца года.

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Ранее в НАТО предупредили о тяжелом лете для Украины. Несмотря на значительные потери, Россия, вероятно, продолжит медленное продвижение в Украине этим летом, заявили представители НАТО, описывая ситуацию как мрачную и без явных признаков прорыва с обеих сторон.