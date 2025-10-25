Одесса / © Associated Press

Реклама

Стратегической целью россиян является захват Одессы , поскольку они стремятся изолировать Украину от экспортных маршрутов и нанести серьезный экономический ущерб.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

Я считаю, что стратегической целью россиян является Одесса. Захватив этот портовый город, они стремятся изолировать Украину от экспортных маршрутов и нанести ей серьезный экономический ущерб», — заявил генерал.

Реклама

Он пояснил, что наиболее вероятна линия продвижения врага из Запорожья и Херсона в направлении Николаева и Одессы, чтобы перерезать Украине доступ к Черному морю. «Для достижения этой цели они делают две вещи. Во-первых, пытаются оттянуть украинские силы на север, усиливая давление в районах Сум и Харькова. Во-вторых, стремятся втянуть украинские войска в длительные и изнурительные бои, чтобы ослабить их обороноспособность», – пояснил Кларк.

Генерал подчеркнул, что сейчас главная задача для Вооруженных сил Украины – удержать оборону и не допустить продвижения врага на юг. "Нужно остановить продвижение вокруг Бахмута, удержать оборону на юге и не допустить установления контроля над северным побережьем Черного моря", - подчеркнул он.

Кларк также предостерег, что враг может попытаться усилить давление в районе Покровска. «Если россияне захватят город и возьмут под контроль автомобильные и железнодорожные узлы в центре Донбасса, это позволит усилить давление на Украину и облегчит дальнейшее наступление в сторону Одессы», — отметил военный.

«Компания ведется на широком фронте, и украинские вооруженные силы должны последовательно реагировать на нее. Важно четко осознавать стратегические цели России и управлять развертыванием резервов», — подытожил Кларк.

Реклама

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами повышенной дальности .

Мы ранее информировали, что уничтожение украинской гражданской инфраструктуры и удары по мирному населению являются частью стратегии Путина, которая, по его убеждению, должна заставить Украину капитулировать .