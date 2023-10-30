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Одесчину атаковали ракетами "Искандер": Гуменюк о коварном плане оккупантов, которые обстреляли судоремонтный завод

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Одесчину атаковали ракетами "Искандер": Гуменюк о коварном плане оккупантов, которые обстреляли судоремонтный завод

Последствия ракетного удара

Российским оккупантам не дает покоя активность приморского региона.

Российские оккупанты нанесли удар по судоремонтному заводу в Одесской области ракетами типа "Искандер". Три из них попали по территории предприятия и рядом с ним.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это были ракеты типа "Искандер", враг применял баллистику. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали в территорию судоремонтного завода и рядом, и нанесли разрушения административному зданию. Повреждена, в частности, специализированная техника в соответствии с профилем предприятия", — рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что российским оккупантам не дает покоя активность приморского региона – в Одесской области продолжается функционирование гуманитарного навигационного коридора.

"Враг, пытаясь давить на этот процесс, наносит непонятные удары по акватории Черного моря на пути вероятного следования судов, и пытается разрушать припортовую инфраструктуру", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что в результате ракетного удара ранения разной степени тяжести получили четверо сотрудников предприятия. После попадания загорелся пожар, который ликвидировали чрезвычайники.

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Дата публикации
Просмотры
441
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