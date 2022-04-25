Одесситы несут в обстрелянную многоэтажку цветы и игрушки, а коммунальщики готовят ее к восстановлению

Одесситы несут в обстрелянную многоэтажку цветы и игрушки, а коммунальщики готовят ее к восстановлению

На месте обстрела жилого дома в Одессе спасатели завершили поисковую операцию, а в одесских больницах остаются восемь пострадавших.

Большинство раненых выписали из больниц, у людей легкие ранения, в основном их травмировало стеклом, которое разлеталось при взрыве, говорится в ТСН.

«Находятся в стабильном состоянии, кто-то более тяжелый, кто-то больше средней тяжести, есть два пациента, которые относительно легкие, которых мы планируем выписывать уже домой, другие требуют дальнейшего лечения», — отмечает директор городской больницы Николай Турчин.

Уже вторые сутки к месту трагедии одесситы несут цветы и мягкие игрушки, ведь одним выстрелом решисты убили целую семью — бабушку, мать и трехмесячную девочку Киру. Отец девочки уцелел, потому что незадолго до обстрела вышел в магазин, а когда вернулся – на месте квартиры была дыра, а семья погибла.

Сейчас возле дома работают коммунальщики, расчищают трамвайный путь, забросанный обломками, обещают пустить транспорт.

Саму многоэтажку не будут сносить, а будут восстанавливать. Специалисты уже начали укреплять межэтажные конструкции, разрушенные ракетой - это квартиры от третьего до пятого этажа. Предварительно разрушенными считаются более полусотни квартир. «Предварительно можно сказать, что здание, жилой дом можно спасти, его можно восстановить путем сложных проведенных работ, но предварительно специалисты дали оценку поднявшись на этажи, что здание можно спасти и не признавать его в будущем аварийным», — отмечает заместитель директора департамента городского хозяйства Валерий Цуркан.

В уцелевшие секции дома возобновили подачу света, однако большинство жильцов после пережитого уехали отсюда. Они поехали к родственникам и знакомым, с просьбой предоставить им временное помещение к городской власти обратилось лишь несколько семей.

В самой Одессе и сейчас ситуация неспокойная, постоянно раздаются сигналы воздушной тревоги и сохраняется угроза ракетного удара, однако одесситы верят в украинские ПВО.

Читайте также:

Запорожье готовится к наступлению: помочь укрепиться двинулись экскаваторы из Ровенщины и карпатский лес

Любимец Сети собачка Патрон готовился стать звездой выставок, а теперь работает на саперов за сыр

Разминирование Киевщины: ближайшие несколько месяцев саперами запрещено ездить по полевым и лесным дорогам