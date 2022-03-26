Одесситы вручную загрузили 15 тысяч тонн песка в мешки и город медленно возвращается к мирной жизни

Одесситы укрепляют свой город под рок-хиты – это видео уже облетело весь мир.

Одесситы, наполняя на пляже мешки с песком, слушают хорошо известный мотив в сопровождении местного барабанщика. Джон Бон Джови, услышав свою композицию, выложил видео на своей странице и написал слова поддержки украинцам. А одесситы в ответ пригласили американского музыканта посетить свой город после победы.

Об этом говорится в ТСН.

На одесском пляже снова звучит Бон Джови. А одесситы снова роют песок на пляже и засыпают его в мешки. Говорят, сейчас именно это смысл их жизни — делать все для обороны родного города. А музыка ободряет и перебивает звуки взрывов, периодически звучащих с моря. «Да оно страшно, но если мы будем на этом зацикливаться, то из этого ничего хорошего не выйдет. Приходят и семьями и даже маленькие дети приходили, копали маленькими лопаточками, помогали родителям», – говорят активисты.

Они и не подозревали, что видео, которое здесь сняли несколько дней назад, наберет столько просмотров в Интернете и дойдет до самого рок-музыканта.

Когда увидели, что Бон Джови выложил ролик у себя на странице и поддержал сообщение одесситов, решили повторить акцию. На пляже исполнили композиции других мировых музыкантов. «Хотелось бы показать всему миру, что происходит у нас в городе, что происходит у нас в стране», – говорит основатель музыкальной школы Эльнур Рустамов.

Концертом не ограничились — руководитель яхт-клуба написал лично Джону Бон Джови и его группе, а его сообщение поддержали тысячи людей. «Я пригласил их приехать в Одессу после победы. Я сказал, что у нас обязательно будет регата, посвященная острову Змеиному, кубок острова Змеиный и пригласил его в свой экипаж на эту регату», — рассказывает директор черноморского яхт-клуба Альберт Кабаков.

В яхт-клубе уверены — музыкант обязательно ответит и посетит Одессу, ведь писал, что увлекается украинцами, защищающими свою землю от врага. А пока продолжают укреплять Одессу под рок-хиты.

За неполный месяц на одесских пляжах вручную загрузили более 15 тысяч тонн песка. Это почти полмиллиона мешков. Если посмотреть на невероятную работу людей, то уже не кажется шуткой фраза, что в свое время украинцы выкопали Черное море.

Люди работают сразу на трех пляжах и уже выкопали немалые котлованы. Мешками с песком обложили не только блокпосты, но и известные одесские памятники. Чтобы сохранить их для отпрысков и показать звездам со всего мира. Они непременно приедут сюда.

Одесситы укрепляют свой город под хиты Бон Джови

Вместе с тем, Одесса медленно возвращается к мирной жизни. После почти лунного перерыва там снова открыли зоопарк. До сих пор он получал гуманитарную помощь из Европы, помогали неравнодушные горожане, поэтому звери не были голодными.

Но теперь решили возвращаться к собственному заработку. Будут работать несмотря на военное состояние и частые воздушные тревоги. Правда, рабочий день в зверинце будет сокращен, только с 9 утра до третьего дня, чтобы работники успели после работы добраться домой до комендантского часа. Одесситы уходят в зоопарк массово. Ведь там весенний беби-бум – в вольерах появилось немало малышей, вот-вот будет пополнение и у птиц.

Читайте также:

"Русские" сыры и колбасы дерусифицировали в Сумской области

Львовская семья приютила в трех комнатах сразу пять семей

Вступительную кампанию планируют провести в привычные сроки и максимально цифрализовано