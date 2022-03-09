Одесситы защитили памятник Дюку от оккупантов мешками с песком - фото

Памятник Дюку де Ришелье – символ города.

Одесситы активно готовятся к возможному наступлению российских войск и укрепляют не только свои границы, но и исторические памятники.

Так, жители "Южной Пальмиры" уже защитили символ своего города — памятник Дюку де Ришелье в центре Одессы. Активисты обложили памятник мешками с песком.

Отметим, что на днях для поддержания одесситов и военных на баррикады вышли и музыканты. Под аккомпанемент гитары и баяна раздались песни, известные одесситам всего мира. Это была поддержка для тех, кто сражается с врагом, и подарок для женщин к 8 Марта.

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