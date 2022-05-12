Одесская ОВА подтвердила удар и пожар на российском корабле "Всеволод Бобров"

Одесская ОВА подтвердила удар и пожар на российском корабле "Всеволод Бобров"

Одесская военная администрация подтверждает, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров".

Это судно — одно из новейших в российском флоте.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, благодаря действиям украинских военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" — одно из новейших в российском флоте, направлявшееся к острову Змеиный.

Братчук обратил внимание, что этот остров теперь может называться "Змеебаевкой", ведь там, как и в херсонской Чернобаевке, украинские бойцы постоянно уничтожают врага.

"Говорят, что "Всеволод Бобров" двигается в Севастополь. Информация требует уточнения. Но то, что ему дали "змеебаев" в районе острова Змеиного — это правда", — сообщил Братчук.

Ранее в СМИ писали, что Россия потеряла еще один корабль, направлявшийся к острову Змеиный. По данным источников издания, РФ могла потерять судно тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус".

Читайте также: